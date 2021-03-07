Mersin'de yetiştirilen yerli domates talep görüyor

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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir üreticinin atalarından kalan tohumlarla ürettiği yerli domatesler talep görüyor.

Üretici Muhammet Bulut, atalarından kalan tohumlarla ürettiği ve halk arasında "lapcin", "ragıp", "cav cav" ve "anam babam" olarak bilinen yerli domatesin üretimini yapıyor.

Bulut, gazetecilere, dedelerin kalan tohumları çoğaltarak 15 yıldır yerli domates üretimi yaptığını söyledi.

Yetiştirdikleri domatesin organik olduğunu dile getiren Bulut, "Lezzeti, kokusu bambaşka. Çiftçilerimizin bu domatesi üretmesini isteriz. Kök yapısı ve verimi çok güzel. Satışları çok iyi. Erdemli'de talep görüyor. İstanbul'dan da isteyen oldu. Kilosu 6 liradan alıcı buluyor. Fide ve ilaç masrafı yok." diye konuştu.