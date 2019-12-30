Mersin'de yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri arttırılacak - Son Dakika
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Mersin'de yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri arttırılacak

6 saat önce

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yılbaşı gecesine yönelik kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına gerekli planlamaların yapıldığını belirterek, "Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, otobüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli...

Mersin'de yılbaşı gecesi güvenlik tedbirleri arttırılacak, System.String[]

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yılbaşı gecesine yönelik kentte her hangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına gerekli planlamaların yapıldığını belirterek, "Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, otobüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmış olup, devriye uygulamaları artırılacaktır" dedi.


Şahne, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, genel güvenlik ve asayişin temini, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, düzenlenecek olan kutlama ve etkinliklerde yaşanması muhtemel olayların engellenmesi, vatandaşların yeni yıla huzurlu, güvenli bir ortamda girmesi için Asayiş, Kom, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri başta olmak üzere tüm birimlerce gereken genel güvenlik tedbirlerinin alındığını söyledi.


İhbarlar kısa sürede değerlendirilecek


Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak, mesai mefhumu gözetmeksizin görevleri başında olup, '155 Polis İmdat Hattı'na yapılacak tüm ihbarları gecikmeksizin değerlendirileceklerini kaydeden Şahne, halkın ihbar, istek ve şikayetlerini anında ilgili mercilere iletebilmeleri amacıyla müracaat edilebilecek telefon numaraları basın ve yayın organları vasıtasıyla önceden duyurulacağını kaydetti.


"Trafik denetimleri artacak"


Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) merkezinde modern kameralar sayesinde Mersin trafiğinin 24 saat gözetleneceğini vurgulayan Şahne, "Hava şartları dikkate alınarak özellikle yılbaşı gecesi görevlendirilecek önleyici devriyeler ile trafik akışının düzenlenmesi, kavşaklarda ve kritik görülen güzergahlarda kontroller yapmak maksadıyla görevlendirilecek trafik timlerinin sayısı arttırılacak. Özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Denetimlerde belirlenen limitlerin üzerinde alkol aldığı tespit edilen sürücüler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacak. Böyle bir durumda araçta alkolsüz başka bir sürücünün bulunması halinde araçlar trafik kuruluşlarına ait park yerinde veya yediemin otoparklarında muhafaza altına alınacak ve araç sürücüsü ile araçta bulunan diğer şahıslar, mahallinden temin edilecek ticari araçlarla, gidecekleri yerlere gönderilecek" diye konuştu.


Yoğun güvenlik önlemi alınacak


Vatandaşların yoğun olarak bulunduğu AVM'ler, otobüs terminali, tren garı, pazar yerleri ve umuma açık mahallerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, yılbaşı günü ve gecesinde devriye uygulamalarının artırılacağını belirten Şahne, "Kutlamalarda kullanılması muhtemel maddelerin, ilgili mevzuatta belirtilen hususlara riayet edilerek kullanılmasına ve denetlenmesine azami hassasiyet gösterilecek. Sahte ve kaçak alkollü içkilerin piyasaya sürülmesi riski göz önünde bulundurularak, yılbaşı öncesinde alkol satışı yapan iş yerlerinde kaçak ve sahte içki denetimi gerçekleştirilecek. Kent genelindeki içki satışı yapan büfe ve marketler ile alkol servisi yapan eğlence mekanlarında, gümrük kaçağı ve sahte içki araması yapılacaktır" ifadelerini kullandı.


Şahne, açıklamasının sonunda, yeni bir yıla girmenin heyecanını millet olarak hep birlikte yaşadıklarını ifade ederek, "Tüm Mersin halkına, sevdikleriyle, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl diliyorum. 2020 yılının, milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliğinin daim olacağı güzel bir yıl olmasını diler, bu vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum" dedi. - MERSİN

Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:50 Kaynak: İHA
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