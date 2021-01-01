Yılbaşı gecesi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza - Son Dakika

Yılbaşı gecesi Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza
01.01.2021 16:35
Mersin'in Anamur ilçesinde yılbaşı gecesi evde bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde yılbaşı gecesi evde bir araya gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 18 kişiye 56 bin 700 lira ceza kesildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çarıklar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evde Kovid-19 tedbirleri ihlal edilerek eğlence düzenlendiği istihbaratı üzerine adreste denetim gerçekleştirildi.
Etrafın ışıklarla süslendiği, içki ve meyve servisi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlenen evdeki 18 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlalden 56 bin 700 lira ceza uygulandı.
Evde 107 bandrolsüz içki bulan jandarma, etkinliği düzenlediği iddia edilen kişiyi gözaltına aldı.
Son Dakika Maç esnasında bir anda sahaya daldı! Futbolcular ne yapacaklarını şaşırdı Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! Hangi araç ne kadar ödeyecek, işte o liste Koronavirüs aşısını bulan Prof. Dr. Uğur Şahin AB'yi eleştirerek uyardı: Şu an durum çok iyi gözükmüyor Kısıtlamaya rağmen yattaki yılbaşı eğlencesini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yasakları keyfimiz için istemiyoruz Türk profesör Antarktika seferinde penguene ait 5 bakteri keşfetti Hakkında gözaltı kararı bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına çıkışı kamerada Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu Taksimetrelerini güncellemek isteyen taksiciler Yenikapı'da uzun kuyruklar oluşturdu