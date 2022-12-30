Yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak baskını! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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Yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak baskını! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

30.12.2022 09:41

Mersin'de yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon başlatıldı. 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan birinin Fransız uyruklu olduğu ve sahte kimlikle Türkiye'de gizlendiği ortaya çıkarıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finans kaynaklarının tespit edilmesine yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda örgütün yılbaşında eylem hazırlığı içerisinde olduğu ve mali yapılanmasında faaliyet yürüten 10 şahıs belirlendi.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Ayrıca DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde istihbarat, lojistik ve mali yapılanma içerisinde sorumlu düzeyde bulunan, çatışma bölgelerinde silahlı olarak faaliyette bulunduğu tespit edilen ve aslen Fransız uyruklu olan, çatışma bölgelerinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'de sahte kimlikle gizlenen S.A.'nın da Mersin'de olduğu tespit edildi.

KOÇBAŞLARI İLE KAPILARI KIRDILAR

Bu sabah operasyon için düğmeye basan ekipler, Özel Harekat ve dron desteğiyle belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Koçbaşları ile kapılar kırılarak adreslere girilirken, operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı. Belirlenen şüpheliler gözaltına alırken, adreslerde aramalar devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak operasyonu! Koçbaşı ile girip didik didik aradılar Yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak operasyonu! Koçbaşı ile girip didik didik aradılar

Türkiye, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak baskını! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yılbaşı öncesi DEAŞ'a şafak baskını! 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi - Son Dakika
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