Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yılbaşı Öncesi Eylem Hazırlığındaki 16 Deaş'lı Yakalandı

Mersin'de Yılbaşı Öncesi Eylem Hazırlığındaki 16 Deaş'lı Yakalandı

16 dakika önce

Mersin'de yılbaşı kutlamaları ile alışveriş merkezlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla terör örgütü DEAŞ üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de Yılbaşı Öncesi Eylem Hazırlığındaki 16 Deaş'lı Yakalandı, System.String[]
Mersin'de yılbaşı kutlamaları ile alışveriş merkezlerine yönelik eylem hazırlığı içerisinde oldukları iddiasıyla terör örgütü DEAŞ üyesi 16 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaklaşan yeni yıl dolayısıyla yılbaşı kutlamaları ile alışveriş merkezlerine yönelik eylem hazırlığı içinde oldukları değerlendirilen terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonlarda, 16 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerle birlikte çok miktarda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:48 Kaynak: İHA

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