Mersin'de Yılbaşı Öncesi Sahte İçki Denetimi
2 saat önce
Mersin'de polis ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içkinin önüne geçmek için denetim yaptı.
Mersin
'de polis ekipleri yılbaşı öncesinde sahte içkinin önüne geçmek için denetim yaptı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yeni yıl yaklaşırken gümrük kaçağı ve sahte içki satışlarının önlenmesini amacıyla çalışma başlattı.
Ekipler, kent genelinde alkollü mekan ve büfelerde uygulama yaparken, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis
ekiplerinin denetimlerinin sürdüğü bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 10:04 Kaynak: AA
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