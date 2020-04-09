Mersin'de yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu - Son Dakika

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Mersin'de yıldırım isabet eden minarede hasar oluştu
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir caminin yıldırım isabet eden minaresi hasar gördü.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir caminin yıldırım isabet eden minaresi hasar gördü.
İlçede öğle saatlerinde başlayıp etkisini artıran sağanak sırasında, Çakırlı Mahallesi'ndeki Çakırlı Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti.
Minarede kısmen hasar oluşurken, buradan kopan taşlar nedeniyle caminin elektrik tesisatı, klima üniteleri ve saçakları zarar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 04:40 Kaynak: AA
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