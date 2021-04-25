Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı - Son Dakika

Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı

25.04.2021 10:03

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde arıcılar yılın ilk bal ve polen hasadını gerçekleştirdi. Sıfır rakımında başlayan, farklı zamanlarda 2 bin 500 rakımda bulunan Eğriçayır Yaylası'na kadar neredeyse dört mevsim bal hasadı yapılabilen yörede yılın ilk bal ve polen hasadı ürün sezonunun bereketli olacağının sinyallerini de verdi.

Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine artan taleple birlikte e-ticaret üzerinden aracısız olarak alışveriş ilgi gördü. Bu kapsamda hazırlanan 'E Ticaret Dijital Dönüşüm Projesi'nden faydalanıp Erdemli Belediyesi ile iş birliği yapan arıcılar yaptıkları çalışmalarda emin adımlarla ilerliyor.

2021 yılının ilk bal hasadını Erdemli'de yaptıklarını ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hazırladıkları e-ticaret projesinin hem katılımcılara hem de kente değer kattığını belirtti.

"Projemiz gençlere vizyon, kente değer kattı"

Tollu, "Özellikle pandemiden dolayı insanlarımızın ticari anlamda küçüldüğü bir ortamda e-ticareti Erdemli'mize getirdik. Birçok girişimcimizin web sitelerini hazırladık. Onların internet üzerinden nasıl satış yapacaklarını birebir öğreterek Erdemli'mizin mükemmel ürünlerini dünya pazarıyla buluşturduk. Bu da hem gençlerimize bir vizyon kattı, hem kentimize değer kattı. Hem de kentimizde üretilen ürünleri dünya pazarıyla buluşturarak hem üreticilerimizin hem de ülkemizin ciddi manada kazanç elde etmesini sağladık" dedi.

Arı ürünlerinin dünya pazarıyla buluştuğunu bunun memnuniyet verici olduğunu ifade eden Tollu, "Senenin ilk bal ve polen hasadını burada gerçekleştireceğiz. Ben girişimcilerimizi bir kez daha canı gönülden tebrik ediyoruz. Çünkü altını çizerek belirtmek istiyorum ki burada üretilen ballar elbette Erdemli'mize ekonomik olarak çok ciddi katkı sağlayacak. Ama aynı zamanda dünya pazarıyla buluştuğu içinde ülkemize döviz kazandıracak. Şuanda ne kadar dövize ihtiyacımız olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada ürettiğimiz bal ve türevleri ile polenlerin pandemiden dolayı insanlarımızın sağlığı açısından da çok önemli olduğunu biliyoruz. Ben sezonun bereketli ve bol kazançlı geçmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"Pandemide arı ürünlerine talep arttı"

Salgınla mücadele döneminde arı ürünlerine talebin arttığına dikkat çeken arıcı Celal Çay da, "Şu anda Mersin sahiline yakın bir bölgede organik polen ve organik sandal balı hasat ediyoruz. Mersin Toroslarımız öyle güzel bir yer ki mart, nisan ayında üretimimiz sahilde başlıyor. En son 2 bin 500 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda ağustos ayına kadar devam ediyor. ve bölgemiz arıcılık açısından bu yüzden çok önemli ve güzel bir bölge, arıcılığa uygun bir bölge. Çünkü aynı anda rakım farkından dolayı 4 mevsim yaşanabiliyor" dedi

"Ürünlerimiz Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştı"

"Geçen sene Toroslarda ürettiğimiz organik polenleri Avrupa dahil İngiltere'ye kadar ulaştırdık" diyen Çay, "Temennimiz bu senede çok fazla polen üretip dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmak. Pandemiden dolayı talep her geçen yıl biraz daha artıyor. Örneğin geçen sene gelen taleplerin hepsini karşılayamadık. Bu sene de karşılayamayacağımızı düşünüyoruz ama en azından geçen seneninkinden daha fazla bir üretim yapmayı düşünüyoruz, doğa bize izin verdiği sürece. Burada polen hasadı yapmak, bal hasadı yapmak biz üreticileri çok mutlu ediyor. Arı ürünlerimiz yüzde 350 oranında talep artışı yaşadı. Çünkü arı ürünleri tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerdir ve insanlar bunları tüketerek Covid 19'a karşı kendisini daha güvenli hissediyor" şeklinde konuştu.

Bal sezonundan umutlu olduklarını ifade eden Mersin Arıcılar Birlik Başkanı Adem Kurt ise, "Bölgemizde ilimizde ilk bal hasadını Erdemli ilçemizde sandal balıyla yaptık. İl genelinde 4 bin civarında üyemiz mevcuttur. Sandal balı özellikle mide ağrısına, mide rahatsızlıklarına, bağırsak hastalıklarına çok iyi gelen bu bal şu an çok tanınmasa bile gelecekte en çok tercih edilen bal türleri arasında kendini bulacağına inanmaktayız" dedi. - MERSİN

Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı
Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı

Erdemli Belediyesi, geri dönüşüm, E ticaret, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Sokakta yakalanan gencin 'turistim' yalanını ekipler bozdu Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine Yargıtay son noktayı koydu! Karşısındakine "salak" diyenler işte şimdi yandı 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri 2 haftalık kısmi kapanma yarın bitiyor ama tablo hala karanlık! İşte bilim insanlarının yeni tedbir önerileri Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı Kayıp adamın cansız bedeni nehirde bulundu, altından yürek yakan bir hikaye çıktı "Bizi de vurup gitti" demişti! Kripto Tosuncuk'un ortağı ve abisi Güven Özer yakalandı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Ukrayna sırtımızdan vurdu: Ermeni soykırımı devlet seviyesinde tanınmalı Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Biden'ın 'soykırım' metninde bir skandal daha! İstanbul'un adını değiştirdi Azerbaycan'dan Biden'in Azerbaycan'dan Biden'in "soykırım" ifadesine tepki: Tarihi hata

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi Dünya kapanmayı tartışırken bir ülke işi bitirdi bile! 50 bin kişi yan yana konser izledi         
09:45
Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı Köy meydanında muhabbet eden erkekler jandarmayı görünce böyle kaçıştı         
09:41
"Soykırım" yalanına tepkiler çığ gibi! Açıklamalar peş peşe geldi, ABD Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı         
09:22
Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti Kim Kardashian'dan skandal mesaj: Joe Biden'a sözde 'soykırım' için teşekkür etti         
09:09
Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi Thodex tesadüf değilmiş! Para transferinde kripto para kullanan FETÖ'nün bu yolla himmet topladığı iddia edildi         
07:47
Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp Gözaltındaki şahsın korona olduğu ortaya çıktı! Polisin yüzüne tükürüp "Korktun mu?" dedi         
00:58
Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı Korku dolu anlar! Aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı         
22:56
Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok Dekolte giymek onun için daha sancılı! Genç kadının göğüsleri yüzünden işitmediği söz yok         
21:37
Ermenistan, Biden'ın skandal Ermenistan, Biden'ın skandal "soykırım" kararını memnuniyetle karşıladı         
20:43
Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun Bakan Soylu ile Barış Atay sosyal medyada gerildi: Sataşıyorsun sonra ağlıyorsun         
18:52
Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı Yüsra Geyik, Rıza Kocaoğlu ile yeni aşka yelken açtı         
18:12
Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş Koordinatör bir bir anlattı! İllallah ettiren Akın Akınözü'nün yaptıkları yeni değilmiş         
17:19
Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı Fazla kilolarından kurtulan Miray Daner, bir deri bir kemik kaldı         
15:57
Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu Emine Ün, 9 yıllık eşi Tolga Karakaş ile boşanacaklarını duyurdu         
14:39
Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular Oturdukları evin parkelerinin altından servet çıktı! Sayarken yoruldular         
13:04
Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber Bu illetten kurtuluş yok gibi! Ünlü profesörden koronavirüsü atlatanlara kötü haber         
11:01
Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti Saldırıya uğrayan kadın, kendisine çivili sopayla vurmaya çalışan adamı öldürmekten beter etti         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2021 10:16:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de yılın ilk bal ve polen hasadı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei