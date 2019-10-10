Mut Kaymakamlığı tarafından "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların evinde temizlik yapılıyor ve günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi yaşlılara sahip çıktıklarını ifade eden Köken, "İlçemizde bulunan yaşlı, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, kendi ev işlerini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza kol kanat germek devlet olarak boynumuzun borcudur." dedi.