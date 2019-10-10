Son Dakika Haberleri: Mersin'de "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi"
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Yıllarımıza Yardım Eli Projesi'

Mersin'de "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi"

1 saat önce

Mut Kaymakamlığı tarafından "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı.

Mersin'de

Mut Kaymakamlığı tarafından "Yıllarımıza Yardım Eli Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında ihtiyaç sahibi yaşlıların evinde temizlik yapılıyor ve günlük ihtiyaçları karşılanıyor.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, sorumluluk bilinciyle çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi yaşlılara sahip çıktıklarını ifade eden Köken, "İlçemizde bulunan yaşlı, kimsesiz, ihtiyaç sahibi, kendi ev işlerini yapamayacak durumda olan vatandaşlarımıza kol kanat germek devlet olarak boynumuzun borcudur." dedi.

Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:12 Kaynak: AA
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