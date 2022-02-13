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Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği - Son Dakika

Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği

13.02.2022 17:04
Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği

Mersin'in Akdeniz Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Mersin'in Akdeniz Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için moral etkinliği düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce organize edilen etkinlikte, üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve öğretmenleri, Tarsus ilçesinin yüksek kesimlerindeki Karboğazı'na götürüldü.

Öğrenciler etkinlikte öğretmenleriyle kartopu oynayarak eğlendi.

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Akdeniz, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de YKS'ye hazırlanan öğrencilere moral etkinliği - Son Dakika
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