Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yoğun Kar Yağışı

Mersin'de Yoğun Kar Yağışı

1 saat önce

Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.

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Mersin'in Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Kapanan köy yollarının açılması için Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmasının sürdüğü bildirildi.

İlçede 1200 rakımının üstündeki yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar, yol üzerinde yaklaşık 30 santimetreye kadar yükseldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kardan kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Aydınlar, Küçüksorgun, Tozlu, Toros ve Güzeloluk köylerinde çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:49 Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli, Mersin, Güncel
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