Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Çöktü

Mersin'de Yol Çöktü

14 dakika önce

Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

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Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yol araç geçişine kapatıldı.

Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:50 Kaynak: İHA

D-400 Karayolu, Anamur, Mersin, Güncel
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