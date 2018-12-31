Mersin'de Yol Çöktü
14 dakika önce
Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yol araç geçişine kapatıldı.
Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı. - MERSİN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:50 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'ın Suriye'den Çekilme Açıklamasına Sert Tepki
Son Dakika! Yılbaşında Köprü ve Otoyollara Zam Yapılmayacak
İstanbul'da Yarından İtibaren Suda Yüzde 15 İndirim Uygulanacak
Kredi Kartı Kullananlar Dikkat! Kart Aidatını Geri Almak İsterken Dolandırılmayın