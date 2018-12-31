Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Çöktü

Mersin'de Yol Çöktü

1 saat önce

Mersin'de yol çöktüMERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Mersin'de yol çöktü

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yol araç geçişine kapatıldı.
Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:03 Kaynak: İHA

Anamur, Mersin, Genel
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