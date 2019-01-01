Mersin'de Yol Çöktü
1 saat önce
Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.
Mersin
'in Anamur
ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yol araç geçişine kapatıldı.
Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü.
Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA
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