Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Çöktü

Mersin'de Yol Çöktü

1 saat önce

Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi.

Mersin'de Yol Çöktü, System.String[]
Mersin'in Anamur ilçesinde D-400 karayoluna bağlanan tali yolda, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Çöken yol araç geçişine kapatıldı.

Anamur'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış sonrası Melleç Mahallesi'nde D-400 karayolu üzerindeki Melleç viyadüğüne bağlanan tali yol heyelan nedeniyle çöktü.

Can ve mal kaybının yaşanmadığı yol, araç geçişine kapatıldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

D-400 Karayolu, Anamur, Mersin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:11:42. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Çöktü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]