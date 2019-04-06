Mersin'de Yol Çöktü, Kamyon Devrildi
34 dakika önce
Mersin'de toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında yol çöktü.
Mersin
'de toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında yol çöktü. Devrilen kamyon gölete düşerken kamyon sürücüsü vatandaşlarca kurtarıldı.
Olay, Erdemli
ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre özel bir firmaya ait plakası bilinmeyen kamyon, kasasına toprak yükleyerek yola çıktı. Kösbucağı göleti kenarındaki stabilize yolda ilerleyen kamyon yolun çökmesi sonucu devrildi. Durumu fark eden vatandaşlar kamyon şoförünü kurtarmak için seferber oldu. Vatandaşların uğraşları sonucunda kamyon şoförü kurtarıldı. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:43 Kaynak: İHA
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