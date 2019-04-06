Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Çöktü, Kamyon Devrildi

Mersin'de Yol Çöktü, Kamyon Devrildi

1 saat önce

Mersin'de yol çöktü, kamyon devrildiMERSİN - Mersin'de toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında yol çöktü.

Mersin'de yol çöktü, kamyon devrildi

MERSİN - Mersin'de toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında yol çöktü. Devrilen kamyon gölete düşerken vatandaşlar tarafından kamyon sürücüsü kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait plakası bilinmeyen kamyon, kasasına toprak yükleyerek yola çıktı. Kösbucağı göleti kenarındaki stabilize yolda ilerleyen kamyon yolun çökmesi sonucu devrildi. Durumu fark eden vatandaşlar kamyon şoförünü kurtarmak için seferber oldu.
Vatandaşların uğraşları sonucunda kamyon şoförü kurtarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:13 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Koyun Otlatan Çobanlar Tarlada Mühimmat Buldu Kars'ta Cıvaya Temas Eden 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Karacaahmet Mezarlığı'nda İntihar Eden Bankacının Geride Bıraktığı Not Yürek Yaktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 19:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Çöktü, Kamyon Devrildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]