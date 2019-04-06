Mersin'de Yol Çöktü, Kamyon Devrildi
1 saat önce
Mersin'de yol çöktü, kamyon devrildiMERSİN - Mersin'de toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında yol çöktü.
Mersin
'de yol çöktü, kamyon devrildi
MERSİN - Mersin'de toprak yüklü kamyonun geçişi sırasında yol çöktü. Devrilen kamyon gölete düşerken vatandaşlar tarafından kamyon sürücüsü kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, Erdemli
ilçesine bağlı Kösbucağı Mahallesi'nde meydana geldi. Özel bir firmaya ait plakası bilinmeyen kamyon, kasasına toprak yükleyerek yola çıktı. Kösbucağı göleti kenarındaki stabilize yolda ilerleyen kamyon yolun çökmesi sonucu devrildi. Durumu fark eden vatandaşlar kamyon şoförünü kurtarmak için seferber oldu.
Vatandaşların uğraşları sonucunda kamyon şoförü kurtarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 06:13 Kaynak: İHA
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