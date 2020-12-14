Mersin'de yol hizmetlerine 424 milyon TL bütçe

Mersin Büyükşehir Belediyesi, merkez ve tüm ilçelerde başlattığı yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Büyükşehir, çalışmalarını artırarak devam edeceği 2021 yılı yol hizmetleri için 423 milyon 800 bin TL bütçe ayırdı.

Büyükşehir Belediye ekipleri, sıcak asfalt yapım işinde 2021 yılında 13 ilçede çalışmalarını daha da yoğunlaştıracak. 13 ilçede gelecek yıl toplam 525 bin ton sıcak asfalt dökümü yapılması planlanıyor. Gelecek yıl 651,57 kilometre sathi asfalt kaplama yapımı ile 304 bin 169 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek. Erdemlililerin 50 yıldır ihtiyaç duyduğu köprü talebi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. 2020 yılı içerisinde Erdemli ilçesi Mergin Çayı üzerinde çalışmalara süratle başlandı. Hüsametli ile Veyselli Mahallesi arasında yapılan bu iyileştirme projesi kapsamında Mergin Köprüsü'nün 21 Aralık 2020'de tamamlanması hedefleniyor.

Büyükşehir Belediyesi, Mut ilçesi Yazalan ve Güllük mahallelerini Cumhuriyet Mahallesi'ne bağlayan Fatma Türkon Caddesi'nin kesiştiği DSİ kanalı üzerinde köprü yapım işini 2020 yılı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyordu. Ancak proje tadilatı nedeniyle bu köprünün yapımı 2021 yılında gerçekleştirilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Ulaşım Master Planı çerçevesinde, trafik yoğunluğunun fazla olduğu Yenişehir İlçesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile 20. Cadde kesişiminde başlattığı Forum Katlı Kavşağı Projesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 40 milyon liralık bir yatırım olan proje ile bölgede yaşanan trafik yoğunluğu sorununun çözülmesi planlanırken, projenin 31 Ocak 2021'de tamamlanması hedefleniyor.

Öte yandan, yine Yenişehir'de 17. Cadde Vali Hüseyin Aksoy Caddesi ve İsmet İnönü Bulvarı arasındaki kısım ile 32. Cadde ve Nevit Kodallı Caddesi arasında daha önceden bin 700 metrelik yol çalışması yapılmıştı. Bu çalışmalara ek olarak yeni açılacak bin 550 metre ile birlikte 3 bin 250 metre yeni yol açma imalatı ve aynı cadde üzerinde 3 bin 250 metre bisiklet yolu çalışmasına 8 Kasım'da başlandı. Bu çalışmaların ise Haziran 2021'de tamamlanması planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, yeni yılda 4 ilçede köprü ve 2 ilçede katlı kavşak çalışmalarının planlamasını yaptı. 2021 yılında Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'de Hal Katlı Kavşağı ve Yenişehir'de Göçmen Katlı Kavşağı'nın yapımını gerçekleştirmeyi planlanıyor. Anamur'da Sultan Çayı Köprüsü, Erdemli'de Limonlu Lemas Köprüsü ve Alata Köprüsü, Tarsus'ta Berdan Köprüsü ve Mezitli'de Seymenli Mahallesi Cennet Caddesi ile Deniz Mahallesi Balaban Caddesi Tece Deresi kesişiminde köprü imalatı öngörülüyor.

"Yaklaşık 122 milyon liralık ödeme gelecek yıla kayacak"

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yol asfalt, sanat yapıları, kaldırım imalatı çalışmalarını kapsayan ihale dosyasının bu aylık hak edişinin 80 milyon liranın üzerinde olduğunu belirterek, "İçinde Forum Katlı Kavşağı'nın, yol yapımlarının, kaldırım, sanat yapılarının, köprü yapımlarının olduğu dosyanın toplam KDV dahil tutarı 192 milyon. Toplam 80 milyon civarında bu ay bize hak ediş gelecek. Geri kalan yaklaşık 122 milyon lira da bu yılın bütçesinde olan, bu yılın yatırım programında olan bu imalatların ödemesi gelecek yıla kayacak" dedi.

Yürütülen yol hizmetlerine ilişkin bilgi veren Seçer, "Biz sokağa çıkma yasağı olduğu hafta sonu da firmalara imalatları devam ettirdik. 4 merkez ilçe ve Tarsus olmak üzere 12'si yüklenici 27'si belediye ekiplerimizin çalıştığı olmak üzere toplam 39 noktada yol yapım, bakım, asfalt çalışmaları devam ediyor. Şu anda sıcak asfalt sermenin yanı sıra kaldırımlarda oluşan bozulmalar ve hasarlar onarıldı. Kaldırımlar engelli vatandaşlarımızın erişimine uygun hale getirildi" diye konuştu.

2020 yılında 13 ilçede yürüttükleri asfalt ve kaldırım çalışmalarına 2021 yılında da süratle devam edecekleri kaydeden Seçer, "8 ekip ile toplam 39 noktada şu anda merkezde, Tarsus'ta, ilçelerde, Anamur'a kadar her noktada başladığımız, başlayacağımız, hatta 2020 yılı içerisinde sonuçlandıracağımız çalışmalarımız devam ediyor. 127 bin 43 ton sıcak asfalt yapım işinin tamamlanmasını hedefliyoruz bu yıl içerisinde. Yine bu çalışmalara eş zamanlı olarak yıl sonuna kadar 12 kaldırım ekibi ile 35 noktada 139 bin 522 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştireceğiz. Bu imalatların bitim tarihi de Haziran 2021'i bulacak" ifadelerini kullandı. - MERSİN