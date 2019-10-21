Son Dakika Haberleri: Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı
Son Dakika Güncel Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı

Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı

1 saat önce

Mersin'de 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili yürütülen eğitim toplantılarının ve incelemelerin ardından 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' dış tetkik kapanış toplantısı yapıldı.

Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı, System.String[]

Mersin'de 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri ile ilgili yürütülen eğitim toplantılarının ve incelemelerin ardından 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' dış tetkik kapanış toplantısı yapıldı.


Toplantıya Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Baş Tetkikçisi Sancar Arık, TSE Tetkikçisi Mithat Özaydın, Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel ve ilgili daire başkanları katıldı.


Riskler değerlendirildi, eylem planı belirlendi


İşletme ya da kurumların yol ve trafik güvenliğine yönelik risklerinin ortaya çıkarılması ve yönetilmesi konusunda önemli bir standart olan 'ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi' dış tetkik kapanış toplantısında, araç performans ve uygunluğu, bakım kriterleri, bakım periyotları, risk değerlendirme tablolarının amacına uygun olarak periyodik muayene planlaması, bakımları yapılan araçların sicillerinin tutulması, yol ağındaki riskli yerlerin tanımlanması gibi konularda değerlendirmelerde bulunuldu.


Toplantıda, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi alanında yapılması gereken çalışmalar detaylı olarak irdelenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin geleceğe yönelik yapacağı çalışmalarda uygulanacak eylem planı belirlendi. Toplantının sonuç bildirgesi ve raporu önümüzdeki günlerde TSE tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bildirilecek. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanı, önceki dönem alınan milyonluk helikopteri satışa çıkardı
İstanbul'a su sağlayan barajlarda korkutan görüntü! Putin ile Erdoğan görüşmesine saatler kala Rusya'dan Türkiye ile Suriye'ye diyalog çağrısı Terör örgütü YPG/PKK İsrail'den yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2019 18:01:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de 'Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemleri' toplantısı yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]