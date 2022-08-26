Araçla çarpılıp bıçaklanarak öldürülmüştü... Kurbağa adamlar, cinayet silahı bıçağı derede buldu - Son Dakika
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Araçla çarpılıp bıçaklanarak öldürülmüştü... Kurbağa adamlar, cinayet silahı bıçağı derede buldu

26.08.2022 10:36
Araçla çarpılıp bıçaklanarak öldürülmüştü... Kurbağa adamlar, cinayet silahı bıçağı derede buldu

Mersin'de yol verme tartışmasında önce araçla çarpılan ardından bıçaklanıp öldürülen kişinin tutuklanan katil zanlısının dereye attığı bıçağı, dalgıç polisler bularak delil torbasıyla çıkarttı.

Mersin'de yol verme tartışmasında önce araçla çarpılan ardından bıçaklanıp öldürülen kişinin tutuklanan katil zanlısının dereye attığı bıçağı, dalgıç polisler bularak delil torbasıyla çıkarttı.

Olay, 5 gün önce merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Limonlu Mahallesi Arı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsamettin Kuş, hafif ticari aracını park ederek arkadaşlarıyla yol kenarına oturdu. Bu sırada Mehmet Ö. 33 LV 631 plakalı aracıyla gelerek geçemediğini ileri sürüp tartıştı. Bir süre sonra araçla tekrar gelen Mehmet Ö., araçla Hüsamettin Kuş'a çarpıp uzaklaşmaya başladı. Arkasından araçla giden Hüsamettin Kuş, sahil yolunda aracın önünü keserek kavga etmeye başladı. Bu sırada Mehmet Ö. elindeki bıçakla Hüsamettin Kuş'u göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Güvenlik güçleri yaptığı çalışmada cinayet zanlısını yakalayıp tutuklanmasını sağladı.

Tutuklanan şahsın cinayet silahı bıçağı olay yerine yakın dereye attığını itiraf etmesi üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler bölgeye sevk edildi. Bölgede arama çalışması yapan 'kurbağa adamlar', 2 saatin sonunda cinayet bıçağını buldu. Bulunan bıçak su altından delil torbasıyla alınarak incelemesi yapılmak üzere olay yeri inceleme şubesine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Adanalıoğlu, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araçla çarpılıp bıçaklanarak öldürülmüştü... Kurbağa adamlar, cinayet silahı bıçağı derede buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araçla çarpılıp bıçaklanarak öldürülmüştü... Kurbağa adamlar, cinayet silahı bıçağı derede buldu - Son Dakika
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