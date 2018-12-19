Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yol Yarıldı, Menfez Köprü İkinci Kez Göçtü

Mersin'de Yol Yarıldı, Menfez Köprü İkinci Kez Göçtü

41 dakika önce

Mersin'in Erdemli ilçesinde, dere yatağına gelen taşkın suların etkisiyle çöken ve tekrar yapılan menfez köprü, aşırı yağışlar nedeniyle tekrar çöktü.

Mersin'de Yol Yarıldı, Menfez Köprü İkinci Kez Göçtü, System.String[]
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dere yatağına gelen taşkın suların etkisiyle çöken ve tekrar yapılan menfez köprü, aşırı yağışlar nedeniyle tekrar çöktü. Sinap Mahallesinde ise eski köy yolu yarıldı.

İlçeye bağlı Üzümlü Mahallesi ile Mezitli ilçesi Tol Mahallesi'ni birbirine bağlayan menfez köprü geçtiğimiz günlerde taşkın sularla çökmüştü. Yeniden yapılan köprü, dere yatağına bugün gelen taşkın sularla ikinci kez yıkıldı.

Üzümlü Mahallesi muhtarı Mustafa Başbilen, sağanak ve toprak kayması nedeniyle zarar gören köprünün belediye ekiplerince yapıldığını ancak son 3 gündür yağan şiddetli yağmur nedeniyle yapının ikinci kez çöktüğünü belirtti.

Başbilen vatandaşları kullanılan yollarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Eski heyelan bölgesinde yol yarıldı

Öte yandan Sinap Mahallesinde ise vatandaşlar toprak kayması riski yaşandığını belirtti.

Küçük Fındık yolun ikiye bölündüğünü aktaran bir vatandaş sosyal medya üzerinden yol güzergahını kullanacak olanları uyardı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:25 Kaynak: İHA

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