Mersin'de yola dev kaya parçası düştü - Son Dakika

Mersin'de yola dev kaya parçası düştü
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Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçtan dev kaya parçası düşen kara yolu trafiğe kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:00 Kaynak: AA
Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçtan dev kaya parçası düşen kara yolu trafiğe kapandı.
Hacıalan Mahallesi'nde Karakütük Çatalı mevkisinde kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçası düştüğü bilgisini alan muhtar Muhammet Var, durumu belediye ekiplerine bildirdi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makinesiyle bölgeye hareket ettiği, kısa sürede kayayı kaldırıp yolu trafiğe açacağı öğrenildi.
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