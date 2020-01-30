Mersin'de yola dev kaya parçası düştü - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin iş makinesiyle bölgeye hareket ettiği, kısa sürede kayayı kaldırıp yolu trafiğe açacağı öğrenildi.

Hacıalan Mahallesi'nde Karakütük Çatalı mevkisinde kara yoluna yamaçtan kopan kaya parçası düştüğü bilgisini alan muhtar Muhammet Var, durumu belediye ekiplerine bildirdi.

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