Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı

08.12.2020 22:58
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı, System.String[]

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, yolcu minibüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde, yolcu minibüsünün yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkıp, takla atması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sebil Mahallesi'nde meydana geldi. Hayri Yalçın yönetimindeki 33 C 4009 plakalı yolcu minibüsü, havanın yağışlı ve sisli olması nedeniyle sürücüsünün kontrolden çıkıp, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi. Minibüste yolcu Ekrem Doğan yararlanırken, sürücü ve iki yolcu ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralı Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.


Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı
Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de yolcu minibüsü takla attı: 1 yaralı - Son Dakika


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