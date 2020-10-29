Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yolcu minibüsüyle traktörün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Tarsus ile Çamlıyayla ilçeleri arasında yolcu taşıyan Ahmet A'nın kullandığı 33 C 4029 plakalı minibüsle İbrahim Y. idaresindeki traktör, Kızılalan mevkisinde çarpıştı.
Kazada minibüsteki 7 yolcuyla traktör sürücüsü yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Mersin'de yolcu minibüsüyle traktör çarpıştı: 8 yaralı - Son Dakika