Mersin'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Mersin'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Tarsus ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.

Mersin'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Tarsus ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Güler Meydan idaresindeki 33 NVD 74 plakalı otomobil, Kaleburcu mevkisinde Duran Kartal yönetimindeki 33 AAR 745 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.

Kısa süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

Kartal, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:10 Kaynak: AA
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