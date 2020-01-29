Mersin'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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Mersin'de yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
6 saat önce
Tarsus ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:10 Kaynak: AA
Tarsus ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Güler Meydan idaresindeki 33 NVD 74 plakalı otomobil, Kaleburcu mevkisinde Duran Kartal yönetimindeki 33 AAR 745 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kısa süre kapanan yol ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.
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