Mersin'de yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 14 yaralı - Son Dakika

İki sürücü ile 5 yolcu ise ambulanslarla Anamur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı yolcu ayakta tedavi edildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada, sürücüler ile 12 yolcu yaralandı.

Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen Şırnak 'ın Cizre ilçesinden Antalya 'nın Alanya ilçesine giden 33 EC 647 plakalı yolcu otobüsü, Yenikaş Mahallesi D-400 kara yolunda, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 34 GK 1482 plakalı geri dönüşüm malzemesi yüklü tırla çarpıştı.

Mersin 'in Aydıncık ilçesinde, yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı.

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