Üye Girişi
Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

09.02.2022 09:01

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yolcu otobüsünün tıra çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İzmir- Batman seferini yapan A.O. idaresindeki Star Batman firmasına ait 34 FS 1019 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama mevkisinde H.S'nin kullandığı 34 DDE 673 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, tırdaki M.H.S'nin hayatını kaybettiğini, yolcu otobüsündeki 13 kişinin de yaralandığını belirledi.

Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

YORUMLAR
500

Batman, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:53 Berfu Yenenler isyan etti: Elektrik içmişiz bu ay herhalde
08:47 Naci Görür yine uyardı: İstanbul depreminde Avrupa yakası daha fazla tahrip olacak
08:41 Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sümela'daki müziğe danslarla eşlik edildiği için soruşturma başlattı
08:18 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:17 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Başörtüsü bir kazanımdır, bu kazanımı büyütmeliyiz!
08:13 CHP'den 81 ilde "zamları geri al" eylemi: Her yerde eş zamanlı yapılacak
08:11 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
08:04 Afyonlu fırıncıdan zam özrü: Utanıyoruz ama işin içinden çıkamıyoruz!
07:57 Hava iki gün buz gibi olacak! 9 Şubat'ta bölgelerimizde hava durumu
07:49 Karadenizli sanatçı Sait Uçar yaşamını yitirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 09:09:21. #1.12#
SON DAKİKA: Yolcu otobüsü tıra çarptı: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement