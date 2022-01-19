Yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de yolcu otobüsünde 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Mila"nın katılımıyla arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, bir poşete gizlenmiş 5 pakette 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Yolculardan İ.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.