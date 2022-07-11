Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı

11.07.2022 17:29

Mersin'de Meryem Özkıraç adlı vatandaşın, seyahat ettiği minibüsün kapısının açık olması sonucu yola düşerek hayatını kaybetmesinin ardından "ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanan aracın sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tarsus ilçesinde Meryem Özkıraç adlı kadın, 7 Temmuz tarihinde Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde yolcu olarak bindiği minibüsün hareket etmesinden kısa süre sonra açık bırakılan kapıdan düşerek yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ŞOFÖR TUTUKLANDI

Özkıraç'ın hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan minibüs şoförü Cumali K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ölüme sebebiyet vermekle suçlanan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YORUMLAR
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Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü Minibüs şoförünün skandal hatası korkunç ölüme sebebiyet verdi! Kadın yolcu, seyir halindeyken açık kalan kapıdan düştü Son dakika haberi... Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı Son dakika haberi... Kadın yolcunun ölümüne neden olan minibüs şoförü tutuklandı
Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Adana, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü "ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklandı - Son Dakika
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