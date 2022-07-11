Yaralı kadın, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesine oradan da Mersin Şehir Hastanesi 'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak Meryem Özkıraç, tüm müdahalelere rağmen dün akşam tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

Tarsus, Mersin, Adana, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mersin'de yolcunun açık kapıdan düşüp can verdiği minibüsün şoförü 'ölüme sebebiyet vermek' suçundan tutuklandı - Son Dakika

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