Mersin'de Yolları Su Bastı, Fırtına Çatıları Uçurdu
1 saat önce
Mersin'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU (ek görüntüler)(Tür: Yurt)
Mersin'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU (ek görüntüler)
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: DHA
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