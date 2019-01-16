Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yolları Su Bastı, Fırtına Çatıları Uçurdu

Mersin'de Yolları Su Bastı, Fırtına Çatıları Uçurdu

1 saat önce

Mersin'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU (ek görüntüler)(Tür: Yurt)

Mersin'DE YOLLARI SU BASTI, FIRTINA ÇATILARI UÇURDU (ek görüntüler)

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:53 Kaynak: DHA

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