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Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika

Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu

27.01.2022 18:32
Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu

Mersin'in Anamur ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki 2 hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan mahallelerdeki 2 hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Kar nedeniyle ulaşım sağlanamayan Güngören ile Lale mahallerinde yaşayan ve rahatsızlanan 2 kişi için yakınları 112 Acil Servis ve Anamur Belediyesinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen belediye ekipleri iş makineleri ile yolu ulaşıma açtı.

Ambulansla Anamur Devlet Hastanesine kaldırılan 2 hastanın sağlık durumunu iyi olduğu belirtildi.

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Anamur, Mersin, Lale, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de yolu kardan kapanan mahallelerdeki 2 hasta için ekipler seferber oldu - Son Dakika
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