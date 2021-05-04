Yörüklerin yayla göçü için kullanacağı yollar kardan arındırıldı - Son Dakika

Yörüklerin yayla göçü için kullanacağı yollar kardan arındırıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde, göç dönemi yaklaşan Yörüklerin yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak için yollardaki kar temizlendi.

Mersin'in Anamur ilçesinde, göç dönemi yaklaşan Yörüklerin yaylalara ulaşımını kolaylaştırmak için yollardaki kar temizlendi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, havanın ısınmasıyla göç zamanı gelen Yörüklerin yaylalara daha rahat ulaşması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Anamur ilçesindeki 15 mahalleden 9 yaylaya çıkan yollar, çalışma sonucu kardan arındırıldı. Yörükler, kar kütlesi kaldırılan yolları kullanarak Kaşpazarı, Çamurlu, Olukbaşı, Küçükpınar, Atan, Düğünalanı, Tamtır, Elbalak ve Çukurpınar yaylalarına ulaşabilecek.

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