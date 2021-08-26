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YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı - Son Dakika

YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

26.08.2021 14:05

Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de sosyal medya üzerinden terör örgütü YPG/ PKK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesince, YPG/PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma başlatıldı.

Geçmiş dönemlerde sosyal medya üzerinden terör örgütünü övücü ve destekleyici nitelikte paylaşımlar yapan şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı
YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı

Mersin, Medya, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel YPG/PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı yakalandı - Son Dakika


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