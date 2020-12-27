Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

27.12.2020 19:11

Bir son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde- Ulukışla yönüne giden yük treni, Topçu Mahallesi Tekbaraka mevkisinde kontrolsüz hemzemin geçitte Mahmut Kırık (57) idaresindeki 33 EF 176 plakalı traktöre çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan traktörün sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı bölgedeki MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Ulukışla, Tarsus, Mersin, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Yük treninin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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