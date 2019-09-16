Son Dakika Haberleri: Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı
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Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı

24 dakika önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin vagonlarının raydan çıkmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Mersin'de yük treninin vagonları raydan çıktı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde yük treninin vagonlarının raydan çıkmasıyla ilgili çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana istikametine giden yük treninin bazı vagonları, Tarsus İstasyonuna yaklaştığı esnada henüz belirlenemeyen nedenle raydan çıktı.

Kısa mesafe bu şekilde ilerleyen tren Tarsus İstasyonunda durdu.

Çevredekiler haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda herhangi can kaybı ve yaralanma olmazken, ekipler vagonları demir yoluna yerleştirmek için çalışma başlattı.

Tarsus, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:40 Kaynak: AA
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