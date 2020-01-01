Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim - Son Dakika
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Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim

6 saat önce

MERSİN'de, yılbaşı tatilini fırsat bilip karla kaplı yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kartopu oynarken, termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

Mersin'de yüksek kesimlerde kar, sahillerde ise bahar havası hakim, System.String[]
MERSİN'de, yılbaşı tatilini fırsat bilip karla kaplı yüksek kesimlere çıkan vatandaşlar kartopu oynarken, termometrelerin 15 dereceyi gösterdiği kent merkezinde bahardan kalma günler yaşanıyor.

?Geçen günlerde metrekareye yaklaşık 100 kilogram yağış düşen Mersin'de yılın ilk gününde güneş kendini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre hava sıcaklığının 15-18 derece arasında değiştiği kentte, vatandaşlar da kendilerini sahile, parklara ve sokaklara attı. Vatandaşlar, bu yılın ılık geçtiğini, geçen yıllarda yaşanan yağışların kentte hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Erdemli ilçesinde ise tarihi ve turistik Kızkalesi Mahallesi'ne akın eden vatandaşlar, sahilde yürüyüş yaptı. Bazı vatandaşlar sahilde oturup güneşlenirken, bazıları Akdeniz'in mavi sularına olta atarak balık avladı. Bazıları da günün anısına cep telefonu ile fotoğraf çektirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan tatile gelen gurbetçi Volkan Karalar, Kızkalesi'nin çocukluk anıları ile dolu olduğunu belirterek, "Bugün hava açtı. Bu nedenle de Kızkalesi'ne geldik, güneşin tadını çıkartıp, deniz havası alıyoruz. Güneşlenip D vitamini alıyoruz" dedi.

Silifke ilçesinde de yeni yıl tatilini fırsat bilenler soluğu ilçenin karla kaplı yüksek kesimlerinde aldı. 7'den 70'e herkes karın keyfini çıkardı, kartopu oynadı.


- Mersin
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Kızkalesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:14 Kaynak: DHA
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