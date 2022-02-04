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Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı - Son Dakika

Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı

04.02.2022 14:22

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde yüksek kesimlerden kamyonlarla getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kamyonlarla ilçenin yüksek kesimlerinden getirilen kar, Halkkent, Osmaniye, Zeki Ayan, Akbelen ve Hüseyin Okan Merzeci mahallelerinde belirlenen noktalara döküldü.

Buralardaki çocuklardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da fotoğraf çektirdi. Ailelerin de katıldığı etkinlikte bazı çocuklar, ilk kez karda oynamanın mutluluğunu yaşadı.

Çocuklar, kendilerine sürpriz yapan Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti.

Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı
Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı

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Osmaniye, Toroslar, Mersin, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yüksek kesimlerden getirilen karla çocuklara sürpriz yapıldı - Son Dakika


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