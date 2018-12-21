Son Dakika Haberleri: Mersin'de Yükümlülere "Aile İçi Şiddet" Semineri

Mersin'de Yükümlülere "Aile İçi Şiddet" Semineri

3 saat önce

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, "Aile İçi Şiddet, Hukuki Hak ve Sorumluluklar, Toplumsal Norm ve Kurallar, Kişisel Temizlik ve Hijyen, Problem Çözme" konulu seminerler gerçekleştirildi.

Mersin'de Yükümlülere
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, "Aile İçi Şiddet, Hukuki Hak ve Sorumluluklar, Toplumsal Norm ve Kurallar, Kişisel Temizlik ve Hijyen, Problem Çözme" konulu seminerler gerçekleştirildi.

Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda işbirliği içerisinde olan kurum temsilcileri tarafından "Aile İçi Şiddet", "Problem Çözme", "Kişisel temizlik ve Hijyen", "Hukuki Hak ve Sorumluluklar", "Toplumsal Norm ve Kurallar" konulu seminerler gerçekleştirildi. Mersin Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerlere, 600 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Denetimli serbestlik müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında yükümlülere yönelik seminerlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:49 Kaynak: İHA

Mersin, Güncel
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