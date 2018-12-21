Mersin'de Yükümlülere "Aile İçi Şiddet" Semineri

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, "Aile İçi Şiddet, Hukuki Hak ve Sorumluluklar, Toplumsal Norm ve Kurallar, Kişisel Temizlik ve Hijyen, Problem Çözme" konulu seminerler gerçekleştirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik, "Aile İçi Şiddet, Hukuki Hak ve Sorumluluklar, Toplumsal Norm ve Kurallar, Kişisel Temizlik ve Hijyen, Problem Çözme" konulu seminerler gerçekleştirildi.



Mersin Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan eğitim ve iyileştirme faaliyetleri devam ediyor. Bu kapsamda işbirliği içerisinde olan kurum temsilcileri tarafından "Aile İçi Şiddet", "Problem Çözme", "Kişisel temizlik ve Hijyen", "Hukuki Hak ve Sorumluluklar", "Toplumsal Norm ve Kurallar" konulu seminerler gerçekleştirildi. Mersin Adalet Sarayı Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerlere, 600 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Denetimli serbestlik müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında yükümlülere yönelik seminerlerin devam edeceği bildirildi. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Türkiye'nin Operasyon Kararının Ardından Suriye'deki Aşiretler Toplanıyor

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Güzergahında Arazisi Olanın Başına Talih Kuşu Kondu

Müslüm Gürses'in Eşi Muhterem Nur'dan Şiddet İddialarına Cevap: 1-2 Tokat Attıysa Ne Olmuş?

Erdoğan'dan "DEAŞ'ı Temizler misiniz?" Diyen Trump'a Yanıt: Sileceğiz