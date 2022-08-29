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Bunun üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, göçmen kaçakçılarının Mersin ve çevre illerden irtibata geçtikleri kişileri sürat tekneleri, yatlar ve balıkçı tekneleriyle taşıyarak yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine göndermeye çalıştıkları tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren yabancı uyruklu kişilerin, Avrupa ülkelerine gitmek için göçmen kaçakçılarıyla para karşılığında anlaşmaya vardığı bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Göçmen, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Mersin'de yurda yasa dışı yollarla giren 2 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

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