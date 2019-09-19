Son Dakika Haberleri: Mersin'de yüzme kursuna büyük ilgi
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de yüzme kursuna büyük ilgi

2 saat önce

Mersin Büyükşehir Belediyesince açılan yüzme kursunda, 56'sı engelli 3 bin 76 kursiyer eğitim aldı.

Mersin'de yüzme kursuna büyük ilgi, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince açılan yüzme kursunda, 56'sı engelli 3 bin 76 kursiyer eğitim aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Macit Özcan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksindeki olimpik yüzme havuzunda verilen yüzme kursu, büyük ilgi gördü.

Yaz döneminde başlayan kurslarda 56'sı engelli 3 bin 76 kişi yüzme eğitimi aldı.

Kurslara çocuklar ve gençlerin yanı sıra yaşlı vatandaşlar da katılarak sertifika aldı.

Eğitimleri boyunca, antrenörlerin beğenisini kazanan gençler de ayrı eğitim programlarına alınarak milli takıma yönlendirildi.

Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak
İstanbul'da Kuveyt Kültür Günleri düzenleniyor Fitch: Türkiye ekonomisi geçen yılki krize etkileyici bir şekilde direnç gösterdi İBB, İSPARK'la ilgili skandal haberleri yalanladı: 1,5 yıl öncesine ait

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 16:51:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de yüzme kursuna büyük ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]