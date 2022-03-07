Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi - Son Dakika
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Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

07.03.2022 14:52
Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi

Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Mersin'in Toroslar ilçesinde, zabıta ekipleri marketlerde denetim yaptı.

Toroslar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ayçiçeği yağı stoku yapılıp yapılmadığına yönelik marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, deposunda stokladığı 5 litrelik ayçiçeği yağlarını reyonlara koymadığı tespit edilen bir zincir market hakkında tutanak tutuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi.

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Toroslar, Mersin, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de zabıta ekipleri marketleri denetledi - Son Dakika


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