Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci taburcu edildi - Son Dakika
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Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci taburcu edildi

6 saat önce

Mersin'in Silifke ilçesinde bir okulda yapılan ilaçlama sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mersin'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci taburcu edildi, System.String[]

Mersin'in Silifke ilçesinde bir okulda yapılan ilaçlama sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 17 öğrenci tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalar Mahallesi'ndeki İlker-Eren Çevik Anadolu Lisesi'nde, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince okulun rögarlarında yapılan ilaçlama sırasında tuvaletlerden duman çıktı. Bu sırada tuvalette bulunan ve dumanı soluyan öğrenciler rahatsızlandı.

Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine, buraya çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Rahatsızlanan 17 öğrenci, ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulda ilaçlama yapıldığı sırada özellikle aralarında astım hastası olan öğrencilerin dumandan etkilendiğini belirtti.

Çiftçi, tedavi altına alınan öğrencilerin sağlıkları konusunda endişelenecek bir durum bulunmadığını ve kısa zamanda hastanelerden taburcu edileceklerini kaydetti.

Öte yandan, AFAD ekiplerince okulda kimyasal madde ölçümü yapıldı.

Yaşanan olay üzerine okulda eğitime 1 gün ara verildi.

Hastanelerde tedavileri tamamlanan öğrenciler daha sonra taburcu edildi.

Anadolu Lisesi, Silifke, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:30 Kaynak: AA
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