Son Dakika Haberleri: Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı.

Mersin'de zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesinde zeytin ağacından düşen 2 kişi yaralandı.

Kayadibi Mahallesi'nde M.A.M. ve R.E. zeytin toplamak için ağaca çıktı.

Bir süre zeytin toplayan M.A.M. ve R.E. dengelerini kaybetmeleri sonucunda ağaçtan düştü.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

M.A.M. ve R.E, ilk müdahalenin ardından yaralılar Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:04 Kaynak: AA
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