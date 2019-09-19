Son Dakika Haberleri: Mersin'de zeytin hasadı başladı
Son Dakika Güncel Haber

Mersin'de zeytin hasadı başladı

41 dakika önce

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan üründen 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Mersin'de zeytin hasadı başladı, System.String[]

Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Mersin'in Mut ilçesinde hasadına başlanan üründen 200 bin ton rekolte bekleniyor.

Zeytin üretimiyle öne çıkan ve 9 zeytin salamura işleme tesisi ile 13 zeytinyağı fabrikasının yer aldığı ilçede hasat başladı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, hasat sezonunun başlaması dolayısıyla Yeşilyurt Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğe katılarak, çiftçilere iyi bir sezon geçirmelerini diledi.

Mut'un, yaklaşık 13 milyon zeytin ağacıyla bu konuda Türkiye'nin en büyük ikinci ilçesi olduğunu belirten Köken, "Mut, Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihtiyacının yüzde 11'ini karşılamaktadır. Bu rakamları daha da yukarılara çıkarmak için tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor." dedi.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kır da sezon sonunda 200 bin ton zeytin ile 20 bin tona yakın zeytinyağı rekoltesi beklediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından ağaçlardaki zeytinler toplandı.

Hasat etkinliğine Mut Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gürsel Aydın ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır da katıldı.

Türkiye, Zeytin, Mersin, Mut, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan seçim açıklaması: İktidara giden yolların taşlarını örecek bir çalışmayı başlatıyoruz
Ak parti sözcüsü çelik: erken seçim gündemimizde yok Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak Pentagon yetkilisi: SDG'ye silah ve araç vermeye devam ediyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 10:30:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mersin'de zeytin hasadı başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]