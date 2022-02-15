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Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika

Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

15.02.2022 13:37

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki zincir marketlerde, KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirildiği gıda ürünlerinin fiyat etiketleri denetlendi.

Mersin'in Akdeniz ilçesindeki zincir marketlerde, KDV'nin yüzden 8'den yüzde 1'e indirildiği gıda ürünlerinin fiyat etiketleri denetlendi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KDV düzenlemesinin ardından çalışma başlatan zabıta ekipleri, ilçe genelindeki zincir marketlerde satılan gıda ürünlerin fiyatlarını inceledi.

Ürünlerin KDV indirimlerinin yanı sıra etiket ile kasadaki fiyatlarını da karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihi kontrolü de yaptı.

Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı
Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı

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Akdeniz, Zabıta, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zincir marketlerde KDV indirimi denetimi yapıldı - Son Dakika
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