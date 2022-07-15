Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

15.07.2022 22:18
Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi halk otobüsü ile iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin adı öğrenilemeyen, içerisinde yolcuların bulunduğu 33 N 5215 plakalı halk otobüsü ile 33 AEH 758 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde yol yapım çalışmaların yapıldığı noktada çarpıştı.

Otomobil, daha sonra 41 BL 334 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, 33 AEH 758 plakalı otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekiplerinin önlem aldıkları bölgedeki trafik akışı kontrollü sağlandı.

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Kaynak: AA

Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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