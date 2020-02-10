Mersin'de zor durumdaki ailenin yardımına belediye ekipleri koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de zor durumdaki ailenin yardımına belediye ekipleri koştu - Son Dakika

Mersin'de zor durumdaki ailenin yardımına belediye ekipleri koştu

6 saat önce

Mersin'in Yenişehir ilçesinde evlerinde elektrik ve su olmayan abla ve kardeşin yardımına Yenişehir Belediyesi yetişti.

Mersin'de zor durumdaki ailenin yardımına belediye ekipleri koştu, System.String[]

Mersin'in Yenişehir ilçesinde evlerinde elektrik ve su olmayan abla ve kardeşin yardımına Yenişehir Belediyesi yetişti.

Yenişehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki dezavantajlı grupları belirlemek ve öncelikli hizmet bekleyen vatandaşları tespit etmek amacıyla kurulan Sosyal Doku Tarama Grubu, Gökçebelen Mahallesi'nde 74 yaşındaki felçli Münevver Azbay ve 56 yaşındaki kardeşi Yusuf Uysal'ın zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştığını belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen belediye ekipleri iki kardeşin yaşadığı eve gitti. Evden alınan abla ve kardeş daha sonra sağlık kontrollerinden geçirilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü.

Ardından abla ve kardeş belediye tarafından sağlanacak kalıcı ev hazırlanana kadar geçici eve alındı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Azbay, kendilerine zor günlerinde sahip çıkan belediye ekiplerine teşekkür etti.

Yusuf Uysal, Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:18 Kaynak: AA
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