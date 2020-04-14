Mersin'deki 3 geçici hayvan bakım evi ziyaretçilere kapatıldı - Son Dakika

Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kentte faaliyet gösteren üç geçici hayvan bakım evinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını dolayısıyla kentteki geçici hayvan bakım evlerinde önlemler alındığı belirtildi.

Ziyaretçilerin, çalışanların ve toplum sağlığını korumak için öncelikli tedbirler alındığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte toplum sağlığını koruyabilmek adına Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığımıza bağlı Evcil ve Sahipsiz Hayvanlar Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kaşlı, Silifke ve Bozyazı Geçici Hayvan Bakım Evleri, 15 Nisan tarihinden itibaren ikinci bir duyuruya kadar ziyarete kapatılmıştır. Bakım evlerimizde sağlık, besleme ve temizlik faaliyetleri rutin olarak devam edecektir."