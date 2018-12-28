Mersin'deki 3 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'ne Doğru
17 dakika önce
Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, vatandaşları, 3 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'ne davet etti.
Toroslar
Belediye Başkanı ve MHP Mersin
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
, vatandaşları, 3 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'ne davet etti.
Tuna, Marehan Center'de düzenlediği toplantıda, 3 Ocak programının detaylarıyla ilgili bilgiler verdi.
3 Ocak etkinliklerinde Mersin halkının büyük desteğini gördüklerini belirten Tuna, şöyle konuştu:
"24 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim. Son 15 yıldır Toroslar Belediye Başkanlığı görevini yürütüyorum. O günden bugüne kadar kentimizdeki basın mensuplarımız ile hep uyum içeresinde çalışan bir arkadaşınızım. Göreve ilk başladığımızda Toroslar'da 21'inci yüzyıl şartlarına uygun şehircilik anlayışını hayata geçirmek için hazırladığımız stratejilerimizin ve planlarımızın hepsi doğru yeri buldu. Hayali düşünceye, düşünceyi projeye ve projeyi hayata geçirirken bölgede yaşayan insanlarımızda bir aidiyet duygusu ve millet olma özelliğini ortaya çıkartmak ve o değerleri yaşatmak üzere bir takım çalışmalar içerisine girdik. Bir tane resmi kurumu olmayan bölgemizi bugün sağlık, eğitim ve gençliğin merkezi yaptık."
Tuna, 3 Ocak Perşembe günü saat 08.00'de Toroslar Belediyesi önünden başlayacak Zafer Yürüyüşü'ne tüm vatandaşları davet etti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 06:35 Kaynak: AA
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