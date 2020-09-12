Nebiha nineye tekerlekli sandalye hediye edildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nebiha Yüksel'e belediye ekiplerince tekerlekli sandalye hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Yüksel için kızı Fatma Ejder, belediye ekiplerinden destek istedi.

Ekipler, "Git, Dinle, Çöz Projesi" kapsamında Yüksel'e ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nebiha Yüksel'in kızı Fatma Ejder ise annesinin birçok hastalığa karşı mücadele verdiğini belirterek, tekerlekli sandalye hediye eden belediye ekiplerine teşekkür etti.