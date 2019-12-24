Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika

Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama

7 saat önce

Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama, System.String[]

Mersin'de 74 dönümlük kızılçam ormanının bulunduğu bölgede, yaklaşık bin 500 ağacın izinsiz kesilmesiyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, pazar günü gece saatlerinde yapılan kaçak ağaç kesildiği yönündeki telefon ihbarına istinaden, görevli orman muhafaza memurlarının Eski Mezitli Mahallesi'ndeki bölgeye intikal ettirildiği, yapılan incelemede, 74 bin metrekarelik alandaki orman ağaçlarının diplerinden kesilerek yerinde bırakıldığının tespit edildiği belirtildi. Yürütülen soruşturma kapsamında suç tutanağı tanzim edilen M.Ş., gözaltına alındı. Orman Bölge Müdürlüğü, kesilen ağaçların bulunduğu alana fıstıkçamı, harnup ve kızılçam fidanlarının dikilmesi ve söz konusu yerin dikenli telle çevrilmesi için de çalışma başlatıldığını bildirdi.

ŞAHIS ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, gözaltına alınan şahsın nöbetçi mahkemece tutuklandığını duyurdu. Sadece bir kişinin bu olayı gerçekleştiremeyeceğini savunan Yeşilboğaz, "Bir gecede bir kişinin bu kadar büyük bir alanda ağaç kesimi yapması mümkün değildir. Olayın içerisinde kim varsa mutlaka etkin bir soruşturma ile ortaya çıkarılabilmesi, bütün suçluların cezasını çekmesi gerekmektedir. Çevre katliamlarında maalesef ödül gibi cezalar verilmektedir. Bu konuda acil bir yasal düzenleme yapılması, yine Orman Bölge Müdürlüğü'nün bu bölgeyi kontrol altına alarak aynı nitelikte ağaçlarla tekrar orman vasfına döndürmesi gerekmektedir. Mersin Barosu olarak bu vahim olayın sonuna kadar takipçisi olacağız" dedi.

(İHA)

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kadını döven şahsa, vatandaştan meydan dayağı
Türkiye, Twitter ve İnstagram kullanımında birinci sırada yer aldı Ordu'da fırtına nedeniyle pisti pas geçen uçakta korku dolu anlar yaşandı Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor

Son Dakika Haberleri
23:06 CHP Tire İlçe Kongresi yapıldı - Son Dakika
23:06 Çavuşoğlu İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefonda görüştü - Son Dakika
23:04 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
23:03 Aile hekimi doktor intihar etti - Son Dakika
23:03 Dinlenmek için park ettiği TIR'da kalp krizi geçiren şoför öldü - Son Dakika
22:52 Meteoroloji, Adana'yı uyardı! Yağışlar kuvvetli şekilde devam edecek - Son Dakika
22:50 Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:07:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'deki ağaç katliamıyla ilgili 1 tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]